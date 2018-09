FC Porto com passeio matinal antes do duelo na Arena AufSchalke

O FC Porto joga esta noite em Gelsenkirchen com o Schalke 04, em partida da primeira jornada do Grupo D, da Liga dos Campeões, e esta manhã a comitiva azul e branca já deu o habitual passeio matinal junto ao hotel.

Esta viagem até à Alemanha traz boas memórias aos dragões. Foi em Gelsenkirchen que o FC Porto conquistou em 2004 a Liga dos Campeões, na final frente ao Mónaco. E para esta nova temporada da prova europeia, o plantel portista decidiu ficar alojado no mesmo hotel que usou em 2004.

Neste arranque da prova europeia, o campeão nacional vai começar por medir forças com o vice-campeão da Alemanha. O Schalke 04 que não está a ter um arranque positivo de temporada, com três derrotas nas primeiras três jornadas da Bundesliga.

Sérgio Conceição convocou 22 jogadores para esta partida. Para além de Bazoer, que chegou ao FC Porto no último dia do mercado de transferências, por empréstimo do Wolfsburgo, o treinador dos dragões também chamou o guarda-redes Diogo Costa, o defesa nigeriano Chidozie e o defesa brasileiro João Pedro.