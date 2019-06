Caso dos e-mails: FC Porto condenado a pagar 2,5 milhões ao Benfica

© Morteza Nikoubazl/Reuters

O Futebol Clube do Porto foi condenado a pagar 2,5 milhões de euros ao Benfica pela divulgação dos e-mails internos do clube no Porto Canal, confirmou a TSF junto de fonte ligada ao processo.

Pub Pub

O Benfica pediu uma indemnização superior a 18 milhões de euros, mas o juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, José António Rodrigues da Cunha, acabou por decidir um valor mais baixo.

A SAD dos dragões fica ainda obrigada devolver os e-mails e proibida de divulgar publicamente os seu conteúdo.

Por outro lado, na sequência da ação interposta pelo Benfica, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto absolveu Jorge Nuno Pinto da Costa, Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Avenida dos Aliados - Sociedade de Comunicação S.A.

Em conferência de imprensa, José António Rodrigues da Cunha, juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, explicou que o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, e o FC Porto foram condenados ao pagamento de 523 mil euros por danos patrimoniais emergentes e 1,4 milhões de euros por danos não emergentes, pela divulgação da correspondência.

Ouça as declarações do juiz José António Rodrigues da Cunha 00:00 00:00

Entretanto, o FC Porto já anunciou que vai recorrer da sentença para o Tribunal da Relação do Porto.

As mensagens internas do clube revelavam informações sobre um negócio na China que renderia aos encarnados 85 milhões de euros em 20 anos. Tratava-se um negócio de licenciamento da marca Benfica e "as coisas falharam" a partir do momento em que os e-mails foram divulgados, disse em tribunal o responsável pelo departamento comercial do clube, Bernardo Carvalho.

O Benfica alega que a divulgação dos e-mails lhe afetou a credibilidade, prejudicando os seus interesses comerciais e chegando a provocar a queda de cotação das ações da Sociedade Anónima Desportiva.

Já o FC Porto invocou que se limitou a divulgar informação de interesse público e alega que o correio eletrónico divulgado revela práticas deturpadoras da verdade desportiva.

[Notícia atualizada às 12h13]