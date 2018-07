FC Porto confirma entorse no joelho esquerdo de Mbemba após reavaliação

O reforço do FC Porto, Chancel Mbemba, lesionou-se esta quarta-feira de manhã, no último jogo de treino dos dragões, no estágio no Algarve. Os dragões venceram o Farense por 2-0, com golos dos extremos Jésus Corona e Hernâni, num teste onde o defesa central congolês acabou por sofrer uma contusão com entorse no joelho esquerdo, confirmaram os portistas na sua página oficial , após o jogador ser reavaliado no Porto.

A comitiva azul e branca regressou à cidade do Porto ao final da tarde desta quarta-feira, depois de terem realizado o estágio de pré-época no Algarve. O jogador, que foi contratado neste defeso aos ingleses do Newcastle, chegou ao aeroporto Francisco Sá Carneiro de cadeira de rodas e com muletas. O jogador vai iniciar agora um "tratamento conservador".

No boletim clínico do FC Porto constam ainda os nomes do médio internacional português Danilo Pereira, que continua em treino condicionado e ginásio, e do guarda-redes português José Sá que está remetido a tratamento.