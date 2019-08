FC Porto confirma Vaná no Famalicão

© Fábio Poço/Global Imagens

O FC Porto oficializou o empréstimo do guarda-redes Vaná ao Famalicão, equipa recém-promovida esta temporada à I Liga de futebol.

Em nota publicada no site oficial, os 'dragões' confirmam que o guarda-redes ruma ao Famalicão, que que lidera provisoriamente a prova, numa cedência por uma temporada.

Vaná, que chegou ao FC Porto vindo do Feirense em 2017, assumiu a titularidade na baliza 'azul e branca' no final da última temporada com o afastamento de Casillas, por problemas de saúde.

No entanto, a chegada de Marchesín e a promoção de Diogo Costa tiraram-lhe espaço na escolhas de Sérgio Conceição. Nesse sentido, o jogador pediu para ser emprestado a outro clube para jogar com mais regularidade, algo que poderá acontecer agora no Famalicão, a equipa sensação neste arranque da I Liga portuguesa de futebol.