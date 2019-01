FC Porto confirma Wilson Manafá como reforço

Wilson Manafá tem 24 anos, e fez a sua formação no Oliveira do Bairro Sport Clube. Antes de chegar ao FC Porto, Wilson Manafá, representou o Sporting entre 2012 e 2014, jogando na equipa júnior e na equipa B dos leões. Depois o lateral passou pelo Beira-Mar, Anadia e o Varzim, onde convenceu a direção do Portimonense a contratá-lo em 2016.

No clube algarvio, Wilson Manafá fez 79 jogos ao longo de duas temporadas e meia. Já este época, o luso-guineense destacou-se no lado esquerdo da defesa do Portimonense, apesar de na formação ter crescido como extremo.