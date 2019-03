FC Porto vai enfrentar o Liverpool na Liga dos Campeões

O FC Porto está entre as oito melhores equipas da Liga dos Campeões e a tarefa não se adivinha fácil. Vai enfrentar Liverpool nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Já os holandeses do Ajax vão enfrentar o Juventus de Cristiano Ronaldo; ao Barcelona calhou na rifa o Manchester United e o Tottenham defronta o Manchester City, as duas únicas equipas da lista que não têm no seu museu uma taça da Champions.

Os dragões voltam assim a defrontar o seu 'carrasco' nos oitavos de final de 2017/18.

A primeira mão disputa-se em Anfield Road, em 9 ou 10 de abril, com a segunda a ser jogada no Estádio do Dragão, em 16 ou 18 de abril.

A equipa que seguir em frente vai jogar contra o vencedor do duelo entre Barcelona e Manchester United, nas meias-finais da prova.