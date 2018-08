Dragões vencem o Belenenses no Jamor

O Belenenses recebeu este domingo o Futebol Clube do Porto num jogo a contar para a segunda jornada do campeonato nacional, no Jamor. Os dragões venceram a equipa da casa por três bolas a duas.

O FC Porto inaugurou o marcador aos 26 minutos, com um golo de Diogo Leite.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Otávio marcou o segundo tento dos dragões.

Aos 55 minutos, Fredy marcou o primeiro golo do Belenenses, numa grande penalidade, e reduziu a vantagem do FC Porto.

Aos 84 minutos, o Belenenses igualou com um golo de Keita.

Alex Telles marcou o terceiro golo do FC Porto de grande penalidade e deu a vitória aos dragões.



O onze inicial dos dragões contou com Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Herrera (capitão), Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi, André Pereira e Aboubakar.



Já o Belenenses arrancou com Muriel, Diogo Viana, Gonçalo Silva, Sasso, Bergdich, Nuno Coelho, Ljujic, Lucca, Fredy, Keita e Licá.