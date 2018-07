Direto. FC Porto e Newcastle empatam no jogo de apresentação dos dragões

Onze do FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite e Alex Telles; Otávio, Herrera, Sérgio Oliveira e Brahimi; Aboubakar e Marega.

Onze do Newcastle: Dubrávka; Yedlin, Clark, Lascelles, Dummet, Ritchie, Shelvey, Diamé, Murphy, Ayoze Pérez e Joselu.

Suplentes do FC Porto: Vaná, Fabiano, Chidozie, Bruno Costa, Hernâni, Óliver, Marius, Corona, Adrián, André Pereira, João Pedro e Soares.

O FC Porto apresenta-se aos sócios, esta tarde, no Estádio do Dragão, frente ao Newcastle.

Os azuis e brancos marcam o dia com uma homenagem a Bobby Robson, seguida de uma apresentação individual de cada jogador e do número com que vão jogar na presente temporada.

O campeão nacional esteve em estágio no Algarve antes de regressar à Invicta para se apresentar aos adeptos, altura em que Sérgio Conceição garantiu que ainda havia necessidade de mexer na equipa.