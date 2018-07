FC Porto dispensa seis jogadores e renova com Maxi Pereira

O Futebol Clube do Porto anunciou este sábado a dispensa de seis jogadores, entre ele dois reforços, Saidy Janko e Ewerton, contratados no início do verão pelo FC Porto. A informação foi divulgada na página oficial do clube.

O treinador dos "dragões", que já tinha dito que alguns jogadores não tinham qualidade para fazer parte do plantel, ordenou também o regresso à cidade do Porto de Oleg, Paulinho, Waris e Mikel, que já não treinaram este sábado com a restante equipa no Algarve.

Entretanto, Héctor Herrera, Jesús Corona e Maxi Pereira (que prolongou o vínculo ao clube), que estiveram no Mundial de 2018, vão juntar-se no domingo ao plantel portista em Lagos onde o clube está em estágio.