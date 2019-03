FC Porto diz que Corona não viajou para o México para evitar interromper tratamento

O futebolista do FC Porto Jesús Corona não se apresentou na seleção do México para evitar interromper o tratamento à lesão no tornozelo direito, explicou o clube portuense, em comunicado divulgado no site oficial.

"Tendo em conta que a deslocação do jogador implicaria, pelo menos, a perda de três dias de tratamento, foi posteriormente decidido entre a seleção e o atleta que já não valeria a pena a deslocação até ao México, dado que Corona não iria poder treinar e perderia os mencionados dias de tratamento", assinalam os 'dragões'.

Na nota, o FC Porto referiu que a seleção mexicana tinha sido "informada da lesão do jogador e da sua impossibilidade para treinar no período preparatório das seleções" e que "o próprio Corona se disponibilizou para se deslocar ao México e ser avaliado pelos médicos da seleção mexicana".

Os 'dragões' indicam também que a federação mexicana recebeu os exames complementares de diagnóstico que tinha solicitado, os quais davam conta de "evidentes e inequívocos sinais de lesão", revelando "total abertura para receber representantes clínicos mexicanos que se disponham a acompanhar a evolução da lesão do jogador".

Corona contraiu uma "entorse traumática no tornozelo esquerdo" no 'clássico' com o Benfica, no dia 02 de março, mas acabou por participar nos três encontros seguintes do FC Porto "apenas por vontade própria e por opção do treinador", segundo adiantam os 'azuis e brancos'.

"[Corona] não mais treinou, tendo apenas realizado tratamentos com o objetivo de desinflamar e reduzir a dor para conseguir jogar", indica o comunicado, no qual o FC Porto revela que num daqueles jogos "o jogador teve necessidade de ser infiltrado".

Na sexta-feira, o selecionador do México, Gerardo Martino, criticou o FC Porto e lamentou que o jogador não lhe tenha comunicado a indisponibilidade para representar a seleção mexicana nos jogos particulares com Chile, que a seleção mexicana venceu por 3-1, e Paraguai, marcado para quarta-feira.