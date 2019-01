FC Porto diz que recebeu e-mails sem "contrapartidas". Dragões afastam-se de hacker

O FC Porto reagiu, na tarde desta quinta-feira, à detenção do "hacker" suspeito de ter revelado vários e-mails do Benfica. No seu site oficial , os dragões fazem notar que os e-mails a que tiveram acesso foram recebidos pelo seu seu Diretor de Informação e Comunicação, Francisco J. Marques, "sem qualquer contrapartida financeira ou outra".

Os responsáveis do clube expressam a expetativa de que, após esta detenção, "seja feita justiça" nos processos que já estão em andamento e nos quais figuram "atentados à verdade desportiva".

Os dragões defendem-se, alegando que o assunto tem sido "naturalmente objeto de notícias e comentários", acusando algumas dessas abordagens de terem a "pretensão expressa de associar o nome" do clube e SAD à detenção em causa.

O FC Porto alude ao "hacker" Rui Pinto, que terá acedido ilegalmente aos e-mails do Benfica, e que é suspeito de praticar factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo, segundo a PJ.

Neste sentido, os dragões reiteram que o seu Diretor de Informação e Comunicação, Francisco J. Marques, teve "conhecimento" de vários e-mails que, segundo o comunicado do clube, indiciam "práticas irregulares e eventualmente criminosas no plano da verdade desportiva no futebol profissional."

Tendo em sua posse este correio eletrónico, "no exercício pleno do direito a informar e ser informado" e "ponderados todos os prós e contras face à delicadeza da matéria", os dragões explicam que optaram por revelar essa mesma correspondência, garantindo também que a totalidade da mesma foi entregue à Polícia Judiciária aquando da denúncia feita com base no teor da mesma.

