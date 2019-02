FC Porto e Benfica defrontam-se a 2 de março às 20h30

O clássico entre FC Porto e Benfica, da 24ª jornada da I Liga, vai jogar-se a 2 de março, a partir das 20h30 no estádio do Dragão. O anúncio foi feito pela Liga no site oficial.

O encontro pode ser decisivo para as contas do título nacional. Nesta altura, ambas as equipas estão separadas por apenas 1 ponto. O FC Porto defronta sexta-feira o Tondela e o Benfica recebe o Desportivo de Chaves na segunda-feira, às 21h15.

Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 01 mar:

Desportivo das Aves - Boavista, 20:30

- Sábado, 02 mar:

Nacional - Tondela, 15:30

Moreirense - Vitória de Setúbal, 18:00

FC Porto - Benfica, 20:30

- Domingo, 03 mar:

Desportivo de Chaves - Santa Clara, 15:00

Belenenses - Feirense , 15:00

Rio Ave - Sporting de Braga, 17:30

Sporting - Portimonense, 20:00

- Segunda-feira, 04 mar:

Vitória de Guimarães - Marítimo, 20:15