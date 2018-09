FC Porto e Chaves defrontam-se para a Taça da Liga. Já há onzes titulares

Onze do F. C. Porto: Vaná; João Pedro, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles; Otávio, Danilo Pereira, Herrera, Corona; Marega, Adrián.

Onze do Chaves: António Filipe; Brigues, Nuno André Coelho, Marcão, Luís Martins; Jefferson, Stephen Eustáquio, Gallo; Perdigão, Niltinho, William.

FC Porto e Chaves integram o grupo C, juntamente com Belenenses SAD e Varzim, e jogam hoje a 1ª jornada.

O FC Porto dá esta noite o 'pontapé de saída' na terceira fase da Taça da Liga em futebol, com a receção ao Desportivo de Chaves, no momento em que entram em competição os quatro primeiros do campeonato anterior.

Em 17 visitas ao FC Porto, uma para a Taça de Portugal e as restantes em jogos do campeonato, a equipa do Desportivo de Chaves perdeu sempre.

O FC Porto é o primeiro 'grande' a entrar em cena. O detentor do troféu, o Sporting, joga apenas no domingo, dia em que recebe o Marítimo, enquanto o Benfica, recordista de vitórias na Taça da Liga, com sete em 11 edições, joga no sábado em casa com o Rio Ave.