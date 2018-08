FC Porto entra a vencer. Uma estreia para recordar

O FC Porto iniciou este sábado a defesa do título de campeão da I Liga com uma goleada em casa sobre o Desportivo de Chaves, por 5-0.



No Estádio do Dragão, o avançado camaronês Aboubakar fez os dois primeiros golos, aos 14 e aos 20 minutos, antes de o argelino Brahimi, aos 45, o mexicano Corona, aos 71, darem volume ao marcador. Depois de o flaviense João Teixeira ter sido expulso, aos 81, o 'estreante' Marius fez 5-0, aos 88.

Veja os golos da equipa de Sérgio Conceição