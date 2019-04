FC Porto-Liverpool vai jogar-se com casa cheia. Bilhetes já estão esgotados

Os bilhetes para a receção do FC Porto ao Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que se disputa em 17 de abril, já estão esgotados, anunciaram esta quarta-feira os dragões.

Apesar de, neste momento, já não haver bilhetes à venda, no próximo sábado (a partir das 10h00) serão libertados para venda em exclusivo a sócios os lugares não adquiridos por parte dos detentores de lugar anual.

FC Porto e Liverpool começam a disputar na próxima semana uma vaga de acesso às meias-finais da Liga dos Campeões, estando a primeira mão agendada para Anfield Road, em 9 de abril, com o segundo jogo a ser disputado uma semana depois, no Estádio do Dragão.