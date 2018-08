FC Porto no grupo D: tem tanto de doce como de difícil

Não se pode dizer que o FC Porto tenha tido azar no sorteio, mas o grupo D é traiçoeiro. Um grupo muito equilibrado, em que todas as equipas se podem bater, praticamente, de igual para igual.

Os dragões são o clube com mais nome e com melhor palmarés do grupo. É verdade que tiveram a sorte de lhes ter calhado a "pera doce" do pote 1 deste sorteio da Liga dos Campeões, mas depois a situação amargou: viram sair dois adversários que podem complicar, e muito, as contas da equipa de Sérgio Conceição.

O Schalke 04 (2.º classificado da Bundesliga) e o Galatasaray (campeão turco) podem, perfeitamente, lutar por um lugar que dê acesso aos oitavos de final da Champions. O FC Porto é ligeiramente favorito, mas deve ter o máximo cuidado para não ser surpreendido.

Os portistas acabam por ficar num grupo que, em termos de grau de dificuldade, tem muitas semelhanças com o da época passada, em que a equipa liderada por Sérgio Conceição teve que medir forças com Mónaco, Besiktas e Leipzig.

Ficam algumas curiosidades:

- O Porto regressa a Gelsenkirchen, onde foi muito feliz em 2004;

- Volta a defrontar o Shalke 04, com quem se deu mal em 2007/2008. Perdeu nas grandes penalidades com uma exibição monstruosa de Manuel Neuer, no Dragão;

- Maicon e Fernando, antigos jogadores do FC Porto, vão regressar ao Dragão, agora com a camisola do Galatasaray;

- Há dois internacionais portugueses no caminho dos portistas: Manuel Fernandes e Éder vão tentar encravar a máquina portista, defendo o emblema do Lokomotiv de Moscovo.

Resumindo, o FC Porto tem realmente um ligeiro favoritismo mas, como diz o povo, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém.