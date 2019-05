© Global Imagens

A TSF sabe que os dragões procuram assinar com o jogador que alinhou esta temporada em 24 partidas no Vitória de Guimarães na equipa de sub 23, assinado 4 golos

O jovem internacional sub-18 francês chegou esta temporada ao Minho proveniente do Montpellier e fica livre de contrato em julho.

Em janeiro, houve noticias, na imprensa desportiva, que davam conta do interesse do Benfica no jogador francês.