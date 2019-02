Os primeiros 15 minutos do FC Porto foram de sentido único no Estádio do Dragão, com os azuis e brancos a marcarem o ritmo de jogo e a controlarem a partida. Apesar de não se registarem oportunidades claras de golo até então, Héctor Herrera aproveitou uma uma jogada de perigo e fez o primeiro da noite.

A jogada começou em Corona, pela esquerda, mas a bola acabou por sobrar para Adrián Lopez que rematou para a defesa de Cristiano. Valeu a cabeça de Herrera, que apanhou o guarda-redes do Vitória de Setúbal em contrapé e aproveitou para assinar o golo.

À meia hora de jogo, o FC Porto perde Danilo Pereira pouco depois de um lance disputado com Éber Bessa. O internacional português ainda regressou ao jogo por uns minutos mas teve mesmo de ser substituído por Óliver Torres.

Ao contrário de Casillas, que foi quase um espectador na primeira parte do jogo, Cristiano 'salvou' os sadinos por várias vezes.

A equipa de Conceição regressou para a segunda parte com vontade de procurar o segundo golo e a fazer uma pressão alta.

Aos 50 minutos, os dragões conseguem uma das melhores oportunidades do jogo, após um cruzamento rasteiro de Adrián. Cristiano defendeu mas a bola ficou pronta a ser jogada, Soares tentou rematar mas fez falta. O portista e Artur Jorge acabaram por se envolver. Um amarelo para cada um.

Pouco depois os sadinos ficam mesmo a jogar com menos um devido a uma simulação de Éber Bessa, o que lhe valeu o segundo amarelo. A tarefa do Vitória torna-se ainda mais difícil.

Jhonder Cádiz esteve perto da igualdade, mas não conseguiu fazer o golo após vários ressaltos no seguimento de um canto. Foi a melhor oportunidade dos sadinos.

Mas aos 65 minutos, Soares faz o golo para os dragões. Verdade seja dita que meio golo (ou mais) se deve ao cruzamento milimétrico de Alex Telles. Tiquinho Soares cabeceou e abanou as redes de Cristiano.

O FC Porto ainda procurou o terceiro, mas os golos de Herrera e Soares são os que ficam para a história do jogo.

Veja os golos:



Onze do FC Porto: Casillas; Manafá, Militão, Felipe e Alex Telles; Corona, Danilo, Herrera e Otávio; Adrián e Soares.

Onze do Vitória de Setúbal: Cristiano; Cascardo, Artur Jorge, Vasco Fernandes e Sílvio; Nuno Valente, Semedo, Mendy, Éber Bessa; Heriberto e Cádiz.