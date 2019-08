FC Porto vai defrontar "talvez um dos melhores plantéis do Benfica dos últimos anos"

"Nós temos de ser essa equipa forte capaz de ganhar a essa equipa forte dos últimos anos" © Ivan Del Val/Global Imagens

Sérgio Conceição diz estar focado em preparar a equipa para enfrentar um adversário muito forte este sábado. "O foco está na equipa do FC Porto e também em preparar da melhor forma, vendo e olhando para aquilo que é um coletivo forte, talvez um dos melhores plantéis do Benfica dos últimos anos", assinala o treinador.

Ouça a peça de Teófilo Fernando com declarações de Sérgio Conceição 00:00 00:00

"Nós temos de ser essa equipa forte capaz de ganhar a essa equipa forte dos últimos anos", argumenta ainda o timoneiro, que recusa olhar para um jogador em particular. "Não olhamos para um jogador do Benfica, para dois jogadores do Benfica... Não estamos focados no Rafa, no Rui Costa ou no Mantorras. Olhamos para o coletivo e para a dinâmica do Benfica", refere.

À terceira jornada e a três pontos do Benfica, o FC Porto joga este sábado na Luz, e pretende recuperar caminho na luta pelo título.

Sérgio Oliveira e Nakajima são baixas para o clássico, que Sérgio Conceição considera emotivo e essencial para conquistar os três pontos.