FC Porto procura manter a distância de segurança na frente do campeonato. Pela frente terá o Vitória de Guimarães de Pedro Martins, no Estádio do Dragão. Pontapé de saída agendado para as 20h15.

FC PORTO: José Sá, Ricardo, Reyes, Marcano, Alex Telles, Corona, Oliver Torres, Danilo, Brahimi, Marega, Aboubakar

VITÓRIA: Douglas, Victor Garcia, Jubal, Marcos Valente, Konan, Rafael Miranda, Francisco Ramos, Heldon, Hurtado, Raphinha, Tallo Jr

Os golos