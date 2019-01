Federer afastado do Open da Australia pela sensação grega do ténis

A tentativa de Roger Federer em fazer o "hat-trick" dos títulos do Open da Austrália caiu este domingo por terra depois de o número três do ranking ATP ter sido derrotado pela sensação grega Stefanos Tsitsipas, atual número 15 do ranking.

Esta é a primeira vez que um tenista grego chega aos quartos-de-final de um torneio do Grand Slam, uma vitória que fez as maravilhas e levou ao delírio os fãs gregos que assistiram em peso ao encontro em Melbourne Park.

A partida, que opôs o jogador mais velho e o jogador mais novo do torneio, durou 3h45m durante as quais Federer não conseguiu converter nenhum dos 12 "break points" de Tsitsipas.

Com esta derrota, Federer sai do top 5 mundial.

Tsitsipas vai agora jogar com o argentino Roberto Bautista Agut, 22º colocado, por um ligar nas semifinais.

No final da prova, o tenista estava visivelmente emocionado. "Eu não sei descrever, sou o homem mais feliz do mundo agora. Roger é uma lenda do nosso esporte, todo o meu respeito a ele. É difícil para mim descrever como é ganhar dele, é impossível. É meu ídolo desde os meus seis anos. Você tem ideia?".