Federer conquista no Dubai o seu 100.º título ATP

O tenista suíço Roger Federer conquistou este sábado no Dubai o 100.º título do circuito ATP na carreira, ao derrotar na final do torneio o grego Stefanos Tsitsipas, por duplo 6-4.

O sétimo classificado no 'ranking' mundial, de 37 anos, 'vingou' a eliminação nos oitavos de final do Open da Austrália, em janeiro, frente ao grego, 11.º da hierarquia, num encontro que teve a duração de uma hora e 11 minutos.

Federer, que figura entre os vencedores do Estoril Open (2008) e cujo primeiro título remonta a 2001, em Milão, tornou-se o segundo jogador a chegar ao 'centenário' na 'era Open' [desde 1968], permanecendo atrás do norte-americano Jimmy Connors, vencedor de 109 torneios.

Este foi o primeiro triunfo do ano do suíço, que conta 20 vitórias em torneios do 'Grand Slam'.

"É um privilégio jogar contra estes jovens jogadores. Eu também ficava muito feliz por jogar frente aos meus ídolos quando era jovem", afirmou Federer, após a oitava vitória no torneio do Dubai.

Em janeiro, no Open da Austrália, Tsitsipas,de 20 anos, bateu Federer por 6-7, 7-6, 7-5 e 7-6, após três horas e 45 minutos.