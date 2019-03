João Sousa desce três lugares no ranking mundial de ténis, Federer sobe a quarto

O tenista suíço Roger Federer, que no sábado conquistou no Dubai o 100.º título da carreira, subiu esta segunda-feira do sétimo para o quarto lugar do ranking mundial, que continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic.

PUB

João Sousa, o único português a figurar no 'top 100', desceu três posições, para o 41.º posto, depois de ter sido afastado na estreia no torneio de São Paulo, no qual se tornou o primeiro tenista luso a alcançar o estatuto de primeiro cabeça de série de uma prova da ATP.

Pedro Sousa, que em 11 de fevereiro se tinha tornado o sexto português a entrar nos 100 primeiros classificados do ranking mundial, desceu da 101.ª para a 103.ª posição, depois de ter sido afastado na ronda inaugural do torneio brasileiro.

O grego Stefanos Tsitsipas, derrotado por Federer na final do torneio do Dubai, por duplo 6-4, entrou pela primeira vez no 'top 10', depois de ter subido uma posição na hierarquia.

Na frente, Djokovic continua a liderar, seguido do espanhol Rafael Nadal e do alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Na hierarquia feminina, não houve alterações no 'top 10', com a japonesa Naomi Osaka a comandar, seguida da romena Simona Halep, segunda, e da checa Petra Kvitova, terceira.