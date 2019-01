Feirense e Sporting procuram a última vaga nas meias-finais

Os leões vão jogar em Santa Maria da Feira com esperanças de seguir em frente, numa prova que surge como um grande objetivo da época, até porque no campeonato já estão com um atraso de oito pontos para a liderança do FC Porto.

O Sporting é o finalista vencido da época passada, ao ter pedido a final frente ao Desportivo das Aves, e já sabe que se vencer esta quarta-feira o Feirense, vai jogar as "meias" frente ao Benfica, que eliminou nos quartos-de-final, o Vitória de Guimarães.

O Feirense, que nunca jogou contra o Sporting na Taça de Portugal, tenta chegar pela segunda vez às meias-finais, depois de ter sido eliminado nessa fase em 1990/91 pelo FC Porto.

O jogo está marcado para o Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, às 20h45, com o vencedor a jogar nas meias-finais com o Benfica, que eliminou o Vitória de Guimarães na terça-feira.

Favoritismo confirmado

Benfica, FC Porto e SC Braga seguem em frente na Taça de Portugal.

Em Guimarães bastou um golo de João Félix para o Benfica vencer o Vitória. A equipa "encarnada" segue para as meias-finais e fica agora à espera do adversário que vai sair do jogo entre Feirense e Sporting.

Em Matosinhos foi preciso prolongamento. O FC Porto, venceu o Leixões por 2-1, e está nas meias-finais da Taça de Portugal. No jogo que decorreu no Estádio do Mar, o golo da vitória surgiu aos 118 minutos e foi apontado por Hernáni. O extremo evitou o desempate por penáltis. O FC Porto vai agora jogar na próxima fase com o SC Braga.

A equipa liderada por Abel Ferreira, eliminou o detentor do troféu. O SC Braga venceu o Desportivo das Aves por 2-1, com dois golos de Wilson Eduardo.