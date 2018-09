Feirense recupera de desvantagem e vence Estoril

O Feirense venceu esta noite a equipa do Estoril por 2-1, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo D da Taça da Liga.

No António Coimbra da Mota, os estorilistas marcaram primeiro, através de uma grande penalidade convertida por Kléber aos 10 minutos da primeira parte.

Philippe Sampaio restabeleceu a igualdade aos 22 minutos de jogo e mesmo em cima do intervalo, aos 45 minutos, o outro defesa-central, Briseño, colocou os fogaceiros em vantagem.

Com esta vitória, o Feirense é o segundo classificado do grupo D, atrás do Sporting que ontem venceu o Marítimo por 3-1 em Alvalade.