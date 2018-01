O FC Porto defronta o Feirense pouco antes do dérbi. Se vencer, qualquer resultado entre os rivais de Lisboa que não a vitória do Sporting deixará o FC Porto na liderança isolada do campeonato.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever