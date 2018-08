"Feliz por mais uma conquista. O principal objetivo era ser campeã da Europa"

A campeã europeia de 50 quilómetros Marcha, Inês Henriques, mostra-se muito feliz pela conquista alcançada esta terça-feira em Berlim, na Alemanha, onde decorrem os Europeus de Atletismo.

"Estou muito feliz por mais uma conquista. Foi fantástico. Foi uma prova dura, sobretudo na parte final. O principal objetivo era ser campeã da Europa e consegui", disse Inês Henriques em declarações à TSF, a partir da capital alemã.

A atleta, campeã e recordista mundial, arrecada mais um triunfo, numa prova que dominou desde o primeiro quilómetro. A marchadora de 38 anos terminou os 50 quilómetros em 4h09m21s.

Inês Henriques admitiu ainda que passou por "dificuldades nos últimos metros da prova" por causa do calor.

Depois da conquista em Berlim, Inês Henriques mostrou-se "feliz por mais uma conquista"

"A temperatura já estava bastante alta e eu comecei a sentir dificuldades .Vi que tinha alguma vantagem para a segunda e terceira atleta e abrandei. Consegui gerir até ao final", explicou.

Inês Henriques é a nova campeã da Europa dos 50 quilómetros Marcha, realizados esta terça-feira nos Europeus de Atletismo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio felicitar publicamente a atleta.

"Depois do recorde do Mundo da modalidade e do título mundial, ambos conquistados em 2017, uma vez mais a atleta portuguesa de marcha nos enche de orgulho e alegria", lê-se numa nota publicada na página da Presidência da República.

"Agora em Berlim, Inês Henriques veio confirmar o excelente resultado do ano passado em Londres, alcançando o Título Europeu dos 50 Km marcha".

*Com Miguel Videira