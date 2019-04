Férias da Páscoa a jogar à bola

No Centro comercial Parque Nascente, à beira do estádio do Dragão, os pequenos atletas estão convidados a participar na iniciativa Dragon Force Parque Nascente. Até dia 14 de abril, o centro organiza treinos e torneios de futebol no parque exterior do piso 2.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa

Patrícia Lima, responsável pelo marketing do Parque Nascente conta que o objetivo é reforçar a importância do exercício físico e realizar o sonho de meninos e meninas apaixonados pelo futebol. "Quem sabe realizamos o sonho de alguns deles de vestirem a camisola do próprio clube. "

Os treinos 3x3 vão decorrer em dois horários: entre as 11h00 e as 14h30, de segunda a sexta-feira; e entre as 15h00 e as 16h30, de segunda-feira a domingo. Esta atividade é gratuita e as crianças do público poderão participar mediante inscrição prévia em www.parquenascente.pt .

Os Torneios Dragon Force decorrem de segunda a sexta, das 11h00 às 14h30, e de segunda a domingo das 15h00 às 16h30. Esta atividade é restrita aos jogadores em formação, mas o público é convidado a assistir aos treinos para aplaudir e ver de perto as esperanças do futuro do futebol.