Fernando Pimenta conquista o ouro na Taça do Mundo de Velocidade

© Facebook/Federação Portuguesa de Canoagem

O canoísta Fernando Pimenta venceu a medalha de ouro na prova de K1 5000 metros na Taça do Mundo de Velocidade, com o tempo de 19.39,656 minutos.

Pub Pub

Foi uma prova complicada como sempre, conta à TSF. 00:00 00:00

"Os adversários dão sempre muito trabalho", diz Fernando Pimenta. "Na canoagem o nível está muito alto."

Apenas um segundo separou o português do segundo classificado nesta prova. O alemão Max Hoff conquistou a prata com 19.40,656 minutos, enquanto o sueco Joakim Lindeberg subiu ao terceiro lugar do pódio com 19.46,831 minutos.

Esta é a segunda medalha que Fernando Pimenta arrecada na competição que decorre em Duisburgo, na Alemanha. Já este sábado foi o terceiro mais veloz na final de K1 500.

Ouro e bronze juntam-se às 84 medalhas que Fernando Pimenta já tem no móvel da sala. Mas "há sempre lugar para mais uma", diz o atleta à TSF.

Na final feminina, Joana Vasconcelos não foi além do 18º lugar, obtendo um tempo de 23.42,029, numa prova em que a australiana Alyce Burnett foi a mais rápida (21.45,433).