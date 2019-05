Duas vitórias num só dia. Fernando Pimenta vence ouro em K1 500 e K 1000 na Taça do Mundo

Montemor-o-Velho , 25/8/18 - Reportagem esta manhã no Mundial de Velocidade de Canoagem e Paracanoagem 2018 no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho Foto : Fernando Pimenta - Final K1 Masculino 1000m , Festa da Conquista da Medalha de Ouro ( Fernando Fontes / Global Imagens ) © Fernando Fontes / Global Imagens

Na sua segunda final do dia, Fernando Pimenta precisou de 1.38,574 minutos para somar a segunda vitória, à frente do alemão Tom Liebshcer (1.39,206) e do sul-africano Chrisjan Coetzee (1.40,134).

Na mesma prova, João Ribeiro foi oitavo classificado, em 1.41,590 minutos.

Horas antes, Pimenta tinha vencido o K1 1000 em 3.27,544 minutos, à frente do bielorrusso Aleh Yurenia (3.28,296) e do checo Josef Dostal (3.30,388).

O canoísta do Benfica ainda vai disputar a prova do K1 5000 no domingo.

Na final de K2 500, Emanuel Silva e Messias Batista terminaram na terceira posição, em 1.29,170 minutos, atrás dos franceses Guillaume Burger e Guillaume Decorchemont (1.28,026) e dos australianos Riley Fitzsimmons e Jordan Wood (1.28,954).

Em K1 200, Joana Vasconcelos foi sexta na final, ganha pela neozelandesa Lisa Carrington.