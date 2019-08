Fernando Pimenta na final de K1 1000 metros do Mundial de Canoagem

Montemor-o-Velho , 25/8/18 - Reportagem esta manhã no Mundial de Velocidade de Canoagem e Paracanoagem 2018 no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho Foto : Fernando Pimenta - Final K1 Masculino 1000m , Festa da Conquista da Medalha de Ouro ( Fernando Fontes / Global Imagens ) © Fernando Fontes / Global Imagens

O canoísta Fernando Pimenta fez hoje valer o estatuto de campeão em título para garantir o primeiro lugar do K1 1000 para a final dos mundiais da Hungria, batendo in-extremis o magiar Balint Kopasz, seu atual maior rival.



Pimenta chega com o melhor tempo entre os nove que vão à regata das medalhas, às 11:14 de sábado, horas de Lisboa, cifrado em 3.25,03 minutos.



O limiano foi ultrapassado na parte final pelo húngaro, mas ainda reagiu e deixou o adversário a impercetíveis cinco centésimos: nos Jogos Europeus, disputado em junho, em Minsk, Kopaz 'roubou-lhe' o ouro nos 1000 e 5000 metros, em ambos os casos por margem muito escassa, em cima da meta.



O checo Josef Dostal, que também já ostentou o título mundial, e o bielorrusso Aleh Yurenia, serão outros dos principais rivais não só ao ouro, como aos cinco mais rápidos, os únicos com direito a 'bilhete' para Tóquio2020.



Teresa Portela conquistou a outra final na seleção de Portugal, com o seu melhor desempenho dos últimos anos em K1 200.



A sua atuação, que valeu lágrimas no final, garantiu a passagem no segundo lugar, com 39,31 segundos, ficando a somente 49 centésimos da campeã olímpica e mundial, a neozelandesa Lisa Carrington, vencedora da série.



Em terceiro lugar, a 74 centésimos da primeira, ficou a dinamarquesa Ema Aastrand Jorgensen, atleta com medalhas olímpicas, mundiais e europeias, que conquistou o ouro nos Jogos Europeus deste ano.



Teresa Portela disputa a regata das medalhas no sábado, às 10:33 (hora de Lisboa), sendo que à tarde participa na meia-final de K4 500 com Joana Vasconcelos, Francisca Laia e Francisca Carvalho.



A C2 1.000 dos jovens Marco Apura e Bruno Afonso passou ao lado destes mundiais, uma vez que a meio das eliminatórias desistiu do resultado, o mesmo sucedendo agora na meia-final.

