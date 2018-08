Ausência de Ronaldo e estreia de Gedson marcam a convocatória de Fernando Santos

Fernando Santos divulgou esta sexta-feira a lista de convocados para o próximos jogos da Seleção portuguesa, onde se destaca a ausência do capitão Cristiano Ronaldo e várias surpresas.

O guarda-redes do Tondela, Cláudio Ramos, estreia-se nos eleitos da equipa das quinas, assim como o central Pedro Mendes, jogador do Montpellier (liga francesa), Gedson Fernandes, do SL Benfica e Sérgio Oliveira, do FC Porto.

Para além dos "novatos", Fernando Santos promoveu alguns regressos: Luís Neto (Zenit), João Cancelo (Juventus), Pizzi (SL Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruma (Leipzig) e Rony Lopes (Mónaco), voltam a dar o seu contributo.

A seleção portuguesa defronta a vice-campeã do Mundo, Croácia, na próxima quinta-feira, às 19h45, em jogo particular no Estádio do Algarve. A 10 de setembro, Portugal inicia a sua caminhada na nova competição da UEFA (Liga das Nações), com a receção à Itália, no Estádio da Luz, numa partida marcada para as 19h45.

Lista de Convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Cláudio Ramos e Beto;

Defesas: Luís Neto, João Cancelo, Pedro Mendes, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui e Raphael Guerreiro;

Médios: Gedson Fernandes, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves, Sérgio Oliveira e William Carvalho;

Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gelson, Rony Lopes, André Silva e Gonçalo Guedes