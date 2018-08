"É injusto." Fernando Santos diz que Ronaldo merecia título de melhor jogador da Europa

Fernando Santos admitiu que a dispensa de Ronaldo permite ao capitão da Seleção Nacional, uma adaptação mais tranquila à cidade de Turim e ao novo clube, a Juventus. O selecionador revela que "depois de uma conversa com o jogador já depois de ter assinado pela Juventus, e devido ao processo de adaptação, entendi, entendemos, que nesta janela não estaria presente", referiu em conferência de imprensa.

Fernando Santos explicou ausência de Cristiano Ronaldo

Fernando Santos que achou injusto Ronaldo não ter ganho o prémio de melhor jogador da Europa, que este ano foi entregue a Modric. O selecionador acrescenta que «o melhor marcador da Liga dos Campeões deveria ter ganhado. É claramente injusto, era mais do que merecido ter sido ele a vencer. Fica o meu sentimento de injustiça», referiu Fernando Santos.

Fernando Santos defendeu que CR7 devia ter ganho o prémio de Jogador do Ano na Europa

Portugal joga com a Croácia no dia 6 de setembro, no Estádio Algarve, encontro de preparação, e a Itália no dia 10 no Estádio da Luz, relativo à Liga das Nações.