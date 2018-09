Fernando Santos "satisfeito" com a vitória, mas não completamente

Um homem satisfeito. Foi esta a principal ideia que Fernando Santos deixou na análise à vitória de Portugal sobre a Itália, na estreia da seleção na Liga das Nações.

A equipa portuguesa venceu esta noite a congénere italiana por 1-0, com um golo de André Silva, aos 48 minutos. Ainda assim, esta vitória não deixa Fernando Santos "satisfeito satisfeito"; isso era só se tivesse "duas vitórias".

Fernando Santos ficou "satisfeito", mas queria mais.

"Satisfeito por aquilo que os jogadores produziram, pelo trabalho que realizaram, com uma equipa que, em conjunto, nunca tinha jogado", explica o selecionador nacional, que resume os jogos contra Croácia e Itália como "duas exibições bem conseguidas".

Apesar da satisfação, Fernando Santos garante que "há coisas a melhorar, muita coisa". O selecionador não quer embandeirar em arco e avisa: "não vale a pena pensarmos que está tudo bem, não está, ainda há muito trabalho a fazer", advertiu.

No rescaldo das duas partidas, o selecionador não quis que se construísse demasiado entusiasmo, pedindo que se deixe "crescer" os jogadores. "Vamos jogo a jogo e depois no fim fazemos as contas", disse.