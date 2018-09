Fernando Tavares Pereira diz não ao convite de Ricciardi

Fernando Tavares Pereira recusou o convite para se juntar à lista de José Maria Ricciardi. O candidato à presidência do Sporting disse à TSF que desconhecia que Pedro Madeira Rodrigues iria abdicar da candidatura para apoiar o banqueiro português.

Tavares Pereira acrescenta ainda que este não foi o único convite que recebeu durante a campanha. "Praticamente quase todos os candidatos nos telefonaram para saber se estávamos interessados em fazermos fusões, mas nós quando começamos um trabalho é para acabar. Foi um convite normal, por telefone. Nós fizemos o nosso trabalho, temos um caminho a seguir e eles seguem o caminho deles."

As declarações de Tavares Pereira à TSF

Já sobre o alegado acordo entre Ricciardi e Pedro Madeira Rodrigues, Fernando Tavares Pereira reconhece que só sabe o que leu nos jornais.



"Isto apareceu nos jornais e apareceu lá até uma situação que nós poderíamos ir, mas isso não havia qualquer facto de verdade, uma vez que nós não discutimos qualquer tipo de situação para fazer fusões com ninguém"

Tavares Pereira recusa fundir a sua lista com qualquer outra

Fernando Tavares Pereira surge na última sondagem com menos de 2% das intenções de voto e no penúltimo lugar entre os candidatos, números que desvaloriza: "Se for uma sondagem feita noutras regiões [o resultado] será diferente. Nós temos algumas regiões com 60% de intenção de voto."

O candidato à liderança do Sporting sublinha que não vai desistir da candidatura e que apenas pretende ir a votos em nome próprio.