Fernando Torres pendura as chuteiras. "Chegou o momento"

O avançado espanhol Fernando Torres anunciou que vai pendurar as chuteiras, após 18 anos de de carreira como futebolista. Numa mensagem no Twitter, acompanhada por um vídeo com alguns dos melhores momentos da sua carreira, o jogador de 35 anos adiantou que "chegou o momento".

"Tenho algo muito importante para anunciar. Após 18 anos emocionantes, chegou o momento de pôr fim à minha carreira no futebol", escreveu o internacional espanhol no Twitter, adiantando que irá realizar uma conferência de imprensa no próximo domingo, no Japão.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu