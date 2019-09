FIFA no Irão para garantir acesso das mulheres aos jogos de futebol

© Reuters

Por TSF/Reuters 11 Setembro, 2019 • 22:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Comissários da FIFA vão deslocar-se ao Irão depois da morte de uma adepta que se imolou como forma de protesto após ter sido presa por ter comparecido num jogo de futebol. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo organismo que tutela o futebol mundial.

Pub Pub

Sahar Khodayri, apelidada por "rapariga azul" por ser adepta do Esteghalal, um emblema de Teerão, morreu no hospital devido à gravidade dos ferimentos. De acordo com a Reuters, a jovem a rapariga incorria numa pena de seis meses de cadeia por ter tentado entrar no estádio, vestida de homem.

Pub Pub

Desde a Revolução Islâmica em 1979, as mulheres iranianas estão proibidas de entrar nos recintos desportivos onde haja jogos com equipas masculinas. Segundo um porta-voz da FIFA, já estão agendadas para as próximas duas semanas reuniões com as autoridades iranianas de futebol.

Por um lado, vão servir para preparar dois jogos para a fase de qualificação para o Mundial2022, que se realiza no Qatar. Por outro, a FIFA quer assegurar que a Federação Iraniana consegue garantir o acesso das mulheres aos estádios de futebol.

A morte de Khodayari gerou uma onda de indignação generalizada no Irã e a nível mundial. Nas redes sociais, houve pedidos para banir a Federação Iraniana de futebol.