FIFA propõe limitar de seis a oito o número de jogadores emprestados

A FIFA pretende limitar entre seis e oito o número de futebolistas emprestados pelos clubes em cada época desportiva, no quadro de uma reforma do regulamento de transferências, noticia esta quinta-feira a France Press, citando fonte próxima do processo.



A medida visa "garantir a integridade das competições" e acabar com situações de monopólio por parte de alguns clubes, que contratam um elevado número de jogadores apenas para serem emprestados a outros clubes, que ficam em posição de inferioridade.

Esta medida choca diretamente com a estratégia utilizada pelos maiores clubes portugueses nas últimas temporadas. Vários clubes portugueses, em especial o Benfica, o FC Porto e o Sporting, cederam na temporada 2018/2019, a equipas nacionais e estrangeiras, um número muito superior ao que a FIFA pretende impor como máximo de atletas emprestados por época.



O Benfica tem seis emprestados na primeira divisão - o número máximo -, mas depois soma 13 jogadores espalhados por vários países e por outros escalões do futebol português, num total de 19 jogadores emprestados. Já o FC Porto tem um pouco menos: 18 emprestados no total, estando cinco em clubes da liga portuguesa. Quanto ao Sporting tem número mais curtos, mas ainda assim bem além da proposta da FIFA. São 15 os atletas emprestados, quatro na primeira liga.



A Liga portuguesa chegou a proibir o empréstimo de futebolistas entre clubes do mesmo escalão, mas reverteu a medida, restringindo apenas o número máximo permitido e impedindo os jogadores cedidos de defrontar as equipas de origem.





Benfica

Lisandro López (Génova)

Pawel Dawidowicz (Hellas Verona)

Marcelo Hermes (Cruzeiro)

Pedro Pereira (Génova)

Filipe Augusto (Alanyaspor)

Talisca (Guangzhou Evergrande)

André Carrillo (Al-Hilal)

Salvador Agra (Cádiz)

Raúl Jiménez (Wolverhampton)

Oscar Benítez (Argentinos Juniors)

Diogo Gonçalves (Nottingham Forest)

André Pereira (Desportivo das Aves)*

Pedro Rodrigues (Vitória de Guimarães)*

Martin Chrien (Santa Clara)*

Heriberto Tavares (Moreirense)*

Dálcio (Belenenses)*

Arango (Tondela)*

Luka Jovic (Frankfurt)

Alan Júnior (Farense)

FC Porto

José Sá (Olympiakos)

João Costa (Cartagena)

Jorge Fernandes (Tondela)*

Yordan Osório (Vitória de Guimarães)*

Saidy Janko (Nottingham Forest)

Mikel Agu (Vitória de Setúbal)*

Ewerton (Portimonense)*

Juan Quintero (River Plate)

Kelvin (Vasco da Gama)

Galeno (Rio Ave)*

Majeed Waris (Nantes)

Walter (Alagoano)

Rui Moreira (Cartagena)

Luís Mata (Cartagena)

Dinghao Yan (Arouca)

Omar Govea (Antuérpia)

Fede Varela (Rayo)

Emerson (Fafe)

Sporting

Pedro Silva (Tondela)*

Domingos Duarte (Deportivo da Corunha)

Jonathan Silva (Leganes)

André Geraldes (Gijón)

João Palinha (Braga)*

Francisco Geraldes (Frankfurt)

Matteus Oliveira (Vitória de Guimarães)*

Ryan Gauld (Farense)

Budag Nasirov (Zira)

Iuri Mederios (Génova)

Matheus Pereira (Nuremberga)

Alan Ruiz (Colón)

Ary Papel (1º de Agosto)

Merih Demiral (Alanyaspor)

Gelson Dala (Rio Ave)*

* jogadores emprestados na Liga