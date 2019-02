Filipe Martins sucede a Nuno Manta Santos como treinador do Feirense

Filipe Martins, ex-Mafra, vai suceder a Nuno Manta Santos no comando técnico do Feirense, anunciou este domingo o clube da I Liga de futebol.

"O CD Feirense - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Filipe Martins para suceder a Nuno Manta Santos no comando técnico da equipa principal", revelou hoje o lanterna-vermelha do campeonato, em comunicado.

Filipe Martins, de 40 anos, deixa o CD Mafra, que era o quinto classificado da II Liga, com o Feirense a destacar a sua "capacidade para potenciar as capacidades dos jogadores".

O técnico iniciou a carreira no CD Belas e passou pelo Real SC, tendo sido campeão de Portugal pela equipa de Massamá, que assim conquistou o direito de disputar pela primeira vez uma competição profissional, a II Liga.

"Na hora de despedida, a SAD não podia deixar de fazer um reconhecimento público pelo trabalho realizado por Nuno Manta Santos", concluiu o clube.

Em 20 jornadas, Nuno Manta Santos conquistou apenas 14 pontos, estando a quatro do Desportivo das Aves e do Desportivo de Chaves, sendo que o lugar que evita a descida está a cinco pontos, ocupado pelo Boavista, com quem o Feirense perdeu por 2-0 no sábado.