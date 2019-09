Filipe Rocha deixa o comando técnico do Paços de Ferreira

© Lusa

Filipe Rocha deixou hoje o comando técnico do Paços de Ferreira, um dia depois da derrota caseira diante do Marítimo (1-0), a terceira em quatro jornadas da I Liga de futebol, informou em comunicado a direção pacense.

Numa breve nota partilhada nas redes sociais do emblema pacense, o elenco liderado por Paulo Meneses diz que "a direção do FC Paços de Ferreira vem, pelo presente comunicado, informar que a equipa técnica liderada pelo Filipe Rocha deixou, a partir da presente data, de exercer funções no clube".

No comunicado não são adiantados mais pormenores sobre esta 'chicotada', a primeira nos campeonatos profissionais, decorridas somente quatro jornadas, mas o último lugar da equipa, de regresso ao escalão principal depois de se ter sagrado campeã da II Liga em 2018/19, poderá explicar este desfecho, a que também não será alheia a paragem nos campeonatos para os compromissos das seleções nacionais.

Ao fim da quarta jornada, o Paços ocupa o último lugar do campeonato, com apenas um ponto, tem um golo marcado, de grande penalidade, e oito sofridos, cotando-se como a segunda pior defesa até ao momento.

Acabou por ser curta a estreia do técnico Filipe Rocha, antigo atleta pacense, na I Liga, depois de uma boa prestação em 2018/19 ao serviço do Sporting da Covilhã, do segundo escalão.