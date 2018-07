Final do campeonato de rugby marcada 22 de setembro

Belenenses e Agronomia chegaram a acordo para a data da final do campeonato nacional de rugby relativo à temporada 2017/2018. O jogo é disputado a 22 de setembro, no Campo A do complexo desportivo do Jamor.

As duas equipes decidem o título nacional da última temporada, depois de uma decisão do Conselho de Disciplina ter revogado a decisão da federação de atribuir, na secretaria, o título de campeão nacional ao Belenenses.

Em causa estava a possível despromoção da Agronomia e Direito, depois de confrontos entre jogadores e adeptos no jogo das meias-finais, em abril. Se num primeiro momento, a Federação Portuguesa de Rugby decidiu castigar as duas formações com a descida de divisão e desqualificação no campeonato, a decisão foi depois anulada, confirmando o Conselho de Disciplina a homologação do resultado do jogo entre Agronomia e Direito.

Foi desta forma concedida vitória aos agrónomos, que estavam na frente do marcador por 15-12 quando o jogo das meias-finais foi interrompido pelo árbitro. Na outra meia-final, o Belenenses bateu o Cascais por 39-10.

Depois da decisão do Conselho Disciplinar, o presidente da Federação Portuguesa de Rugby apresentou a demissão. A saída de Luís Cassiano Neves motivou a convocatória de uma assembleia geral da federação, que esta quinta-feira deve nomear uma Comissão Provisória, para liderar o organismo até novas eleições. Preveem os estatutos da federação que seja eleita uma direção intercalar, que deve cumprir o restante do mandato, até 2019.