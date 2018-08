Fisco espanhol devolve 2 milhões de euros a Ronaldo

O fisco espanhol reduziu o valor a pagar por Cristiano Ronaldo, no âmbito do acordo assinado no final do mês passado, sobre as dívidas fiscais relativas aos direitos de imagem.

Segundo o jornal espanhol El Mundo , a Agência Tributária concluiu que o contrato de cedências dos direitos de imagem que Cristiano Ronaldo assinou com o empresário Peter Lim, o dono do Valência, não implica negócios em território espanhol, e visou apenas aumentar a visibilidade do jogador no mercado asiático.

Foi considerado que o jogador pagou, por antecipação, 2 milhões de euros de IVA, que agora devem ser devolvidos. A solução encontrada pelo fisco espanhol foi fazer um encontro de contas, e reduzir o valor a pagar por Ronaldo.

De acordo com o El Mundo, da totalidade do valor a pagar, Ronaldo já entregou 13,4 milhões de euros. O restante da quantia - cerca de 3,3 milhões - será pago nas próximas semanas.