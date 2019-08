"Fizemos o melhor jogo da época"

FC Porto venceu na Luz por 0-2 com golos de Zé Luis e Marega © Pedro Rocha/Global Imagens

O FC Porto venceu, este sábado, o Benfica por duas bolas a zero, mas para Sérgio Conceição os números da vitória na Luz poderiam ter tido outra expressão.

"É sempre um jogo complicado na casa de um rival histórico, mas tivemos uma semana de trabalho muito positiva e quando assim é tinha confiança no que podíamos fazer aqui. Entrámos agressivos, no bom sentido, pressionámos a primeira fase de construção e conseguimos bloquear o jogo interior do Benfica. Depois faltou aproveitar melhor as oportunidades, porque acho que se tivéssemos mais definição, o resultado podia ser outro", disse o treinador dos azuis e brancos à Benfica TV.

Apesar da exibição o treinador portista salienta, sobretudo, o resultado: "Ontem não éramos os piores e hoje também não somos os melhores. Que eu me lembre este foi o melhor jogo do FC Porto em casa do Benfica, mas esta vitória não vai ter significado se não conquistarmos os três pontos no próximo fim de semana frente a uma equipa com a qual perdemos na temporada passada".

Pontos, títulos e "pornografia"

"É um campeonato onde os três lutam pelo título, com o Sp. Braga a colar-se nos últimos anos, e vejo o Vitória com excelente equipa, a fazer boas prestações. Estes três pontos não decidiam nada. Têm significado mas são três pontos e nada decisivos. Isto é ainda só o inicio"

Na conferência de imprensa, Sérgio Conceição voltou a acalmar a euforia e admitiu que o ambiente nos "jogos grandes" é diferente.

"São ambientes e os jogos são diferentes. Os jogadores sentem que é um jogo importante. O ano passado os duelos diretos foram importantes e nós olhamos para isso também. Mas não são decisivos. Não festejamos pontos, só títulos. Os pontos são importantes, mas se vimos ganhar aqui e somos menos regulares no campeonato não vale nada".

O técnico portista acrescentou ainda que o ambiente vivido em torno da equipa nem sempre é saudável.

"Facilmente um treinador passa de besta a bestial. Porque existem muitos programas a comentar futebol. Existe facilidade incrível de comentar algo nas redes socais e cria um ambiente a volta da equipa que não é saudável. Não é agradável. E não nos passa despercebido porque temos família e filhos E por vezes roça aquilo que é a pornografia"

Depois do encontro a contar para a terceira jornada da Liga, FC Porto e Benfica somam seis pontos na tabela classificativa.