Flamengo de Jorge Jesus é o novo líder do Brasileirão

A equipa estava a oito pontos da liderança quando o treinador português chegou ao clube © Amanda Perobelli/Reuters

Por João Almeida Moreira, correspondente da TSF em São Paulo 26 Agosto, 2019 • 07:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A equipa de Jorge Jesus bateu o Ceará, por 3-0, golos do espanhol Pablo Marí, do ex-benfiquista Gabigol, e do uruguaio De Arrascaeta, numa bela bicicleta.

Pub Pub

Beneficiou-se, entretanto, do empate do Santos por 3-3, com o Fortaleza, que levou o clube à liderança da tabela no campeonato brasileiro.

Pub Pub

O Palmeiras, treinado por Luiz Felipe Scolari, também pode chegar à mesma pontuação se vencer o jogo adiado para setembro com o Fluminense.

Quando Jesus chegou ao Fla, a equipa distava oito pontos da liderança. Após apenas sete encontros - cinco vitórias, um empate e uma derrota - essa distância foi anulada.

"Não ganhámos nada ainda", alertou, no entanto, Jorge Jesus, que deixou elogios aos seus jogadores, aos adeptos do Flamengo e ao campeonato brasileiro. "Não há campeonato no mundo com mais vibração, com mais beleza", afirmou o treinador.

Na próxima quarta-feira, o "Mister", como a torcida flamenguista carinhosamente o chama, tem novo grande desafio. Joga em Porto Alegre com o Internacional na segunda mão dos quartos-de-final da Taça dos Libertadores, tentando gerir uma vantagem de 2-0.