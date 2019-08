Flamengo de Jorge Jesus volta a vencer no Brasileirão

"A nossa ideia de jogo potencia os jogadores criativos", destacou o treinador português © Reuters

Por João Almeida Moreira 18 Agosto, 2019 • 09:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Flamengo venceu o maior rival, o Vasco da Gama, por 4-1, e ficou provisoriamente a dois pontos do Santos, o líder do Brasileirão, após 15 jornadas.

Pub Pub

Disputado, por questões financeiras, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o maior dérbi do Rio de Janeiro foi completamente dominado pela equipa de Jorge Jesus.

Pub Pub

Bruno Henrique, jogador convocado para a seleção do Brasil na última sexta-feira pela primeira vez, marcou duas vezes; Gabigol, que passou pelo Benfica, uma; e o uruguaio De Arrascaeta fechou o marcador, com um penálti. Pelo Vasco, que falhou dois penáltis por defesas do guarda-redes Diego Alves, marcou, após canto, o defesa Leandro Castán.

Ouça a reportagem do jornalista João Almeida Moreira 00:00 00:00

Após uma partida cheia de incidências, incluindo o uso do VAR, Jesus disse que "a equipa está a crescer de jogo para jogo e que o Flamengo tem tudo para dar certo".

"A nossa ideia de jogo potencia os jogadores criativos", destacou o treinador português, "vamos ter jogos em que as coisas não nos correm tão bem mas temos de continuar a acreditar".

Jesus confessou-se ainda encantado com a torcida do Fla, que lotou o estádio em Brasília, ao lado da torcida do Vasco. "Parecia que estava no Maracanã", afirmou.

O Fla volta a campo já na quarta-feira, em casa, com o Internacional, para a primeira mão dos quartos-de-final da Taça dos Libertadores da América, uma prova que escapa ao clube desde 1981.