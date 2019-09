"Flamengo é a equipa mais forte do campeonato." Mozer antevê sucesso para Jesus

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Por TSF 13 Setembro, 2019 • 20:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Carlos Mozer não tem dúvidas: o Flamengo de Jorge Jesus é a equipa mais forte do campeonato brasileiro e o mérito é do treinador. Em entrevista à TSF, a antiga glória de Flamengo e Benfica afirma que a equipa de Jesus parte em vantagem para o jogo deste sábado, frente ao Santos. A vitória vale a liderança isolada do Brasileirão.

Pub Pub

Se num banco estará o treinador português, no outro há (também) uma velha raposa do futebol: o argentino Jorge Sampaoli.

Pub Pub

"Pela característica dos dois treinadores podemos esperar um futebol ofensivo, com duas equipas que têm feito uma boa temporada", antevê Mozer. Ainda assim, Jesus parte com uma ligeira vantagem: "Está com uma equipa muito mais sólida e equilibrada em todos os setores."

As debilidades do Santos estão localizadas na defesa e Mozer já as identificou: "A equipa de Sampaoli é bastante ofensiva mas apresenta algumas deficiências no bloco defensivo. Isso pode criar alguma complicação, caso Sampaoli tente jogar no Maracanã como quer jogar com todas as outras equipas."

Sampaoli vai ter pela frente uma equipa à imagem de Jorge Jesus. Mozer destaca a forma como o português reforçou o plantel e como conseguiu aumentar o rendimento de Gabriel Barbosa.

"Neste momento o Flamengo é a equipa mais forte do campeonato. Com algumas mudanças que Jorge Jesus fez na estrutura da equipa e na formação do plantel, com atletas de maior habilidade, - em especial a saída de Cuellar e a entrada de Gérson no meio-campo, juntamente com o Arão -, a equipa ganhou maior criatividade e um poder ofensivo maior, libertando Arrascaeta e o Everton Ribeiro para a área, próximos do Gabigol (Gabriel Barbosa) e o Bruno Henrique na frente."

O Maracanã promete encher para assistir a esta partida e o momento de forma, aliado ao apoio dos adeptos - que Mozer conhece bem - pode ajudar o Flamengo a sair vitorioso.

"Neste momento, por força das atuações do Flamengo, sólidas, com vitórias contundentes e sem correr riscos, a nível psicológico a equipa está com um astral muito positivo. Está diferente do Santos, que teve várias derrotas, com falhas defensivas e alguma instabilidade", avisa.

O encontro entre Flamengo e Santos joga-se este sábado, quando forem 21h em Lisboa. A equipa liderada por Jorge Jesus lidera o Campeonato Brasileiro com mais dois pontos do que o Santos.

E a Libertadores?

A nível internacional, o antigo capitão do Benfica também antevê um bom futuro para a equipa do Flamengo. E esse futuro pode passar pela conquista da Libertadores, repetindo um feito com 38 anos, quando o então jovem Mozer e o Flamengo venceram a prova.

"A jogar como está neste momento, acredito que a equipa de Jorge Jesus pode vencer a Libertadores. As restantes três equipas que jogam esta fase final - Grêmio, River e Boca Juniors - são extremamente difíceis, mas o Flamengo tem atualmente uma qualidade de jogo exuberante e uma solidez muito boa no bloco defensivo."

O Grémio é o adversário que o plantel de Jorge Jesus vai ter de bater para chegar à final. Mozer acredita que o Flamengo "tem uma boa hipótese" de ultrapassar a equipa de Porto Alegre, mas alerta que "tudo depende do estado de espírito dos jogadores, de continuarem 'ligados' na forma de jogar de Jorge Jesus". Acima de tudo, é difícil: "É como aí, na Europa, vencer a Liga dos Campeões."

E se agora é difícil, tempos houve em que vencer esta competição era ainda mais complicado. "Só havia duas câmaras no relvado, havia muita pancadaria. Os árbitros faziam vista grossa quando jogávamos fora."