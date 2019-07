Florentino Luís prolonga contrato com Benfica até 2024

Florentino salientou que quer continuar a fazer crescer os números individuais e coletivos © Tony Dias/Global Imagens

O médio de 19 anos faz parte do lote de jogadores formados no Seixal, e sagrou-se este ano campeão nacional pela equipa principal.

Nas primeiras declarações depois da renovação de contrato, Florentino salientou que quer continuar a fazer crescer os números individuais e coletivos na nova época.

Florentino confessou que ficou surpreendido com a sua chamada à equipa principal do Benfica já na última temporada, e que nunca mais se vai esquecer do jogo da sua estreia, no dia 10 de fevereiro de 2019, no Estádio da Luz, onde o Benfica venceu o Nacional por 10-0.