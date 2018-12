Francisco Geraldes admite regressar ao Sporting em janeiro

Emprestado no início do ano ao Eintracht Frankfurt da Alemanha, Francisco Geraldes, médio do Sporting Clube de Portugal, admitiu à TSF a possibilidade de voltar ao clube de Alvalade no próximo mercado de transferências.

O médio fez a pré-época com os leões mas acabou emprestado ao Eintracht Frankfurt e, em entrevista exclusiva à TSF, admitiu regressar ao Sporting já em janeiro.

"Ainda não posso falar sobre isso. Mas posso dizer que é uma possibilidade. Está tudo em aberto, vamos ver o que acontece nos próximos dias", revelou o médio leonino.

Lesionado e ainda sem qualquer jogo oficial pelos alemães, o médio formado no Sporting falou ainda de Bas Dost, ponta-de-lança holandês que tem mais golos do que jogos na Liga Portuguesa.

"Ele não está obcecado pelo golo. É um jogador que se preocupa muito com o coletivo. Se o Bas [Dost] vir um colega melhor posicionado não é egoísta, oferece-lhe o golo. Penso que é isso que faz a diferença".

"É uma pessoa super divertida e muito bem disposta. Para o grupo, em termos de socialização, é espetacular", concluiu Francisco Geraldes.