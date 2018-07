Francisco Geraldes emprestado ao Eintracht Frankfurt

Francisco Geraldes será emprestado pelo Sporting aos germânicos do Eintracht Frankfurt até ao final da próxima temporada, sem opção de compra. A confirmação foi avançada pelo próprio através de uma publicação nas redes sociais, onde mostrou a camisola com o número 18.

"Sim, vai ser emprestado e sem opção de compra. Ele queria jogar, vai para lá e depois volta", havia confirmado o atual líder do Sporting ao Mais Futebol.

O médio de 23 anos, que fez toda a formação no Sporting, ainda não conseguiu impor-se na equipa principal de Alvalade. Após duas épocas na equipa secundária dos leões, onde apontou 11 golos em 62 jogos, Francisco Geraldes acabou por estrear-se na I Liga ao serviço do Moreirense, onde marcou dois golos em 20 partidas, e conquistou ainda uma Taça da Liga (a primeira da história do Moreirense). O bom início de época de Francisco Geraldes despertou a atenção de Jorge Jesus, que "resgatou" o jovem de Moreira de Cónegos, no mercado de inverno de 2016, para fazer o resto da temporada com a equipa principal dos leões, onde acabou por se estrear, mas não foi opção regular (apenas realizou quatro jogos).

Na temporada passada, o médio foi novamente emprestado, desta vez ao Rio Ave, onde marcou por quatro vezes nos 38 encontros em que participou. Francisco Geraldes foi um dos jogadores preponderantes da equipa treinada por Miguel Cardoso (atual técnico do Nantes, de França), que terminou o campeonato na 5.ª posição, que permite o acesso à 2.ª Pré-Eliminatória da Liga Europa.

Este será o terceiro empréstimo do jogador, que terá agora a sua primeira experiência no estrangeiro, ao serviço dos alemães do Eintracht Frankfurt. Francisco Geraldes terá a companhia do avançado português Gonçalo Paciência, que trocou o FC Porto pelos alemães, neste mercado de transferências.

O Eintracht Frankfurt terminou em 8.º lugar da I Liga alemã, na época passada, no entanto apurou-se diretamente para a fase de grupos da edição 2018/19 da Liga Europa, por causa de ter vencido a Taça da Alemanha (por 3-1 frente ao campeão nacional Bayern de Munique), que garante a presença na prova europeia.

Na equipa alemã alinham ainda o médio suíço Gelson Fernandes (primo do internacional português Manuel Fernandes, que esteve no Mundial 2018), que teve uma curta passagem por Portugal, ao serviço do Sporting, na temporada 2012/13 (12 jogos/ zero golos) e o avançado sérvio Luka Jovic, que se encontra emprestado pelo Benfica desde a época passada, na qual marcou nove golos em 27 jogos, com a camisola do Eintracht Frankfurt.