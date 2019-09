Frederico Morais nas meias-finais dos Mundiais de surf

O surfista pode conquistar um lugar nos Jogos Olímpicos de 2020 © Fábio Poço/Global Imagens

Frederico Morais ultrapassou a terceira, quarta e quinta rondas, sempre com a melhor pontuação do seu 'heat', batendo três atletas do 'top-10' do ranking mundial, o brasileiro Ítalo Ferreira (sexto), o japonês Kanoa Igarashi (sétimo) e o norte-americano Kelly Slater (10.º).

'Kikas' é também o surfista europeu em melhor posição para conquistar o apuramento olímpico, pois os três adversários que restam - o alemão Leon Glatzer, o espanhol Vicente Romero e o italiano Angelo Bonomielli -- têm ainda de disputar as repescagens, encontrando-se em situação de grande desvantagem em relação ao português.

Os Mundiais atribuem vagas para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 aos quatro melhores surfistas masculinos de Europa, Ásia, África e Oceânia, uma vez que a vaga do continente americano ficou definida nos Pan-Americanos e foi conquistada pelo Peru.

"Sinto-me como se estivesse numa prova do World Tour, com muitos nomes conhecidos a lutar pelo título, pelo que o 'mindset' é o mesmo, mas com um nervosismo diferente, pois quem não quer estar presente nos Jogos Olímpicos? Seria uma honra incrível e isso hoje tornou-me um pouco mais possível", observou o atleta luso, citado pela assessoria de comunicação.

Em declarações à TSF, o presidente da Federação Portuguesa de Surf, que está no Japão a acompanhar a prova, destaca o facto de Frederico Morais ter batido uma concorrência de peso.

João Aranha, da Federação Portuguesa de Surf, revela os pontos fortes da prestação de Kikas na prova japonesa. 00:00 00:00

'Kikas' obteve 10,53 pontos na terceira ronda, superiorizando-se ao salvadorenho Brian Perez, ao indonésio Ketut Agos Aditya e ao alemão Lenni Jensen, repetindo a 'dose' na quarta eliminatória, que venceu com 10,83, batendo Slater (9,34), 11 vezes campeão mundial, e o britânico Jay Quinn (8,56), bicampeão europeu.

Na quinta ronda, o português elevou a fasquia, terminando com uma pontuação de 13,83, à frente de Ítalo Ferreira (13,7), do costa-riquenho Carlos Munoz (12,73) e de Igarashi (7,53), que contava com o apoio do público japonês.

Na sexta eliminatória, equivalente a meias-finais, Frederico Morais vai reencontrar Slater - que se apurou no segundo lugar do 'heat' vencido pelo português -- e o compatriota do melhor surfista de sempre Kolohe Andino, número três mundial.

"Foi um bom dia. Tive 'heats' difíceis, com grandes surfistas, como o Kelly [Slater], o Kanoa [Igarashi], o Ítalo [Ferreira], o Jay Quinn, o Carlos Muñoz, mas consegui chegar às meias-finais e estou um pouco mais perto do objetivo", assinalou.

Na outra meia-final defrontam-se o campeão mundial Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e o marroquino Ramzi Boukhiam. Os dois melhores classificados de cada bateria disputarão as medalhas dos Mundiais de 2019.

Miguel Blanco perdeu logo na terceira ronda, na qual terminou em terceiro lugar no seu 'heat', com 9,53 pontos, atrás de Medina e do indonésio Rio Waida, confirmando a eliminação nas repescagens, nas quais terminou no mesmo lugar, com 11,33, batido pelo peruano Tomas Tudela e o japonês Shun Murakami.